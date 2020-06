Conte indica la via. Giocatori vincenti, età media più alta: per i trofei serve un’altra Inter

lunedì 15 Giugno 2020.

Conte indica la via. Giocatori vincenti, età media più alta: per i trofei serve un’altra Inter

Il tecnico nerazzurro dopo Napoli: “Non si vince dall’oggi al domani, qui non accade da 9 anni”. Non solo Tonali: caccia alla svolta sul mercato



