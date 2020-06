Rinvenuti 5 cani randagi morti per avvelenamento

A renderlo noto sono le Guardie Ecozoofile – FareAmbiente Calabria di Crotone

Comunicato delle Guardie Ecozoofile

Isola Capo Rizzuto,

lunedì 15 Giugno 2020.

Purtroppo anche questo fa parte dell’essere Guardia, l’esemplare ripreso in foto è il 5° esemplare rinvenuto morto a seguito di avvelenamento nel giro di poche ore nel Comune di Isola Capo Rizzuto.

Sono in corso indagini in sinergia con l’Arma dei Carabinieri e Polizia Locale per risalire ai responsabili di questa strage premeditata di randagi. La Direzione Guardie Crotone su richiesta del Sindaco di Isola Capo Rizzuto intensificherà i servizi di vigilanza zoofila per la prevenzione di tale fenomeno criminale.

