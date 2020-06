Testa e pressing: Sarri vara la Juve sprint per il primo trionfo

La Redazione24

,

lunedì 15 Giugno 2020.

Il tecnico toscano non ha mai vinto una coppa in Italia e ora studia le mosse dopo il k.o. col Napoli in campionato: vuole i bianconeri alti, corti e aggressivi



