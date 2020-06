A Melissa niente Tassa di soggiorno e sull’occupazione del suolo pubblico

La nota del Sindaco del Comune di Melissa Raffaele Falbo

Melissa,

martedì 16 Giugno 2020.

Lunedi 15 Giugno, la giunta comunale del Comune di Melissa ha deciso di sospendere Tosap e Tassa di soggiorno fino al 31 dicembre 2020, in una logica di allegerimento della tassazione locale e di sostegno alle attività locali.

Aiutare le nostre attività e un dovere per tutti i livelli Istituzionali -afferma il Sindaco Raffaele Falbo- In fase di elaborazione del bilancio di previsione 2020 se ci saranno le condizioni proveremo ad individuare altri strumenti per sostenere e aiutare le nostre attività .

E’ la prima scelta che il Comune di Melissa, mette in campo per dare una mano sostegno alle imprese e alle attività che operano all’interno del nostro comune, -continua il Sindaco Falbo- sapendo che la fase che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando è molto difficile. Ma che comunque ognuno deve fare la propria parte e offrire il proprio contributo. Quindi la tosap e la tassa di soggiorno dal nostro punto di vista è un primo passaggio, poi in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione vedremo se ci saranno gli spazi per fare altro. Intanto questo è un primo segnale, anche in linea con quelle che sono le indicazioni del Governo nazionale.

