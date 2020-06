Coppe in stile “Mundialito”: Champions ed EL, ecco le Final Eight in gara secca

Coppe in stile “Mundialito”: Champions ed EL, ecco le Final Eight in gara secca Due tornei mai visti, tutti a eliminazione diretta, dopo il recupero degli ottavi. Lisbona (per il trofeo più importante) e la Germania le sedi. Dal 6 al 23 agosto quasi sempre in campo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 16 Giugno 2020.

Coppe in stile “Mundialito”: Champions ed EL, ecco le Final Eight in gara secca

Due tornei mai visti, tutti a eliminazione diretta, dopo il recupero degli ottavi. Lisbona (per il trofeo più importante) e la Germania le sedi. Dal 6 al 23 agosto quasi sempre in campo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA