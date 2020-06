Doccia fredda sulla ripartenza. Il Cts: “Quarantena soft sì, ma bisogna cambiare la legge”

martedì 16 Giugno 2020.

Doccia fredda sulla ripartenza. Il Cts: “Quarantena soft sì, ma bisogna cambiare la legge”

Il pronunciamento degli scienziati dà un via libera medico, però precisa che il decreto legge è tuttora in vigore e la proposta della Figc per attenuare l’isolamento non è compatibile. Ora dovrà decidere il governo



