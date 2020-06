Ibra, controllo al polpaccio ok: rientra contro la Roma?

martedì 16 Giugno 2020.

Ibra, controllo al polpaccio ok: rientra contro la Roma?

Procede bene la riabilitazione dello svedese, che ora aumenterà i carichi di lavoro: la data più ottimistica per il suo rientro è per la sfida ai giallorossi



