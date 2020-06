Il lungomare di Crotone zona pedonale per tutta l’estate

A comunicarlo è il Commissario Straordinario Tiziana Costantino

La Redazione

Crotone,

martedì 16 Giugno 2020.

Il Commissario Straordinario Tiziana Costantino con propria ordinanza ha disposto la chiusura al TRANSITO VEICOLARE sul lungomare cittadino nel tratto di via Cristoforo Colombo e via Antonio Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e piazzale Ultras, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, per il periodo dal 15 giugno al 6 settembre 2020

Con

la medesima ordinanza è stata disposta la chiusura al TRANSITO

VEICOLARE nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra

l’incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nei medesimi

orari e giorni, consentendo l’accesso e la sosta al parcheggio di

piazza Marinai d’Italia esclusivamente ai residenti e all’utenza

delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada

per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.

L’ordinanza

è stata adottata quale misura di prevenzione dell’emergenza

epidemiologica da Covid – 19 in considerazione che quel tratto di

lungomare in questo periodo nelle ore serali è particolarmente

frequentato dalla cittadinanza

