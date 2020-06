L’Associazione Bed Breakfast chiede un incontro al Commissario della CittÃ  di Crotone di istituire un tavolo sul Turismo

L’Associazione Bed Breakfast chiede un incontro al Commissario della Città di Crotone di istituire un tavolo sul Turismo

La nota di Gianni Musumeci Associazione Bed Breakfast Affitta Camere Calabria

La Redazione

Crotone,

martedì 16 Giugno 2020.

E’ un momento delicato per

l’economia della nostra Città , già prima dell’emergenza sanitaria si faticava a

fare impresa soprattutto nel comparto turistico. Ma anche se con tante

difficoltà , comunque, Crotone ha cercato di porsi all’attenzione nazionale come

meta turistica, attraverso lo sport, gli eventi, la valorizzazione della costa,

il patrimonio culturale ed enogastronomico

nonché i voli operativi come ad

esempio quello da Norimberga che ha inciso notevolmente in termini di presenze

straniere presso le nostre strutture e non solo.

Oggi abbiamo una realtà completamente

diversa, le fasi I e II dell’emergenza sanitaria hanno completamente azzerato

le entrate del settore extra-alberghiero provocando anche la chiusura di molte

attività , i DPCM emanati dal governo non hanno tenuto conto di questo comparto

(120 strutture autorizzate nella

provincia di Crotone) , non hanno considerato che alcuni gestori vivono solo

grazie a questo reddito.

La nostra associazione si sta

attivando a livello regionale e nazionale per affermare le necessità del

settore e suggerire alcune proposte per far fronte alle esigenze

dell’accoglienza turistica, familiare ed imprenditoriale, abbiamo richiesto un

incontro al Commissario Prefettizio della Città di Crotone per cercare di

istituire un tavolo sul turismo e promuovere azioni di aiuto al fine di

preservare l’offerta ricettiva cittadina che già di suo risulta inadeguata per

un territorio che dovrebbe fare del turismo un volano economico di livello.

Purtroppo questa nostra richiesta ad oggi non è stata accolta o quanto meno

presa in considerazione.

Stiamo seguendo con attenzione il modus operandi delle altre Città calabresi e italiane dove i sindaci pur con grandi difficoltà stanno ipotizzando soluzioni per garantire un minimo di aiuto al settore extra-alberghiero. Per tutti questi motivi ribadiamo con forza che con il dialogo si possa affrontare il problema e ci auspichiamo che il Commissario Costantino sia disponibile quanto prima ad un confronto, consapevoli delle difficoltà amministrative e dei vincoli normativi cui è sottoposta la macchina amministrativa in questo momento.

