MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 16 luglio 2020)

Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina militare al ventesimo corso AUFP. (20E06627) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

martedì 16 Giugno 2020.

(20E06627)

