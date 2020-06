Realizza terrazzamento sullâ€™arenile a Capopiccolo di Isola Capo Rizzuto

Realizza terrazzamento sull’arenile a Capopiccolo di Isola Capo Rizzuto

I Carabinieri hanno sorpreso un uomo mentre eseguiva i lavori abusivamente

Comunicato dei Carabinieri

,

martedì 16 Giugno 2020.

I Carabinieri

hanno scoperto, nei giorni scorsi, un terrazzamento realizzato illecitamente

sull’arenile a Capopiccolo. I lavori erano stati eseguiti, senza alcuna

autorizzazione, occupando un’area demaniale prospiciente la battigia. Le opere

sono state sottoposte a sequestro e un uomo, sorpreso a realizzare i lavori, è

stato deferito all’Autorità giudiziaria.

I militari della stazione CC Forestale Crotone con il

supporto della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, mentre controllavano l’area

rivierasca, hanno notato la presenza di uomo intento ad eseguire lavori nell’area

di una struttura ricettiva. Hanno constatato così la realizzazione di un

terrazzamento sostenuto da un muro di contenimento.

I lavori, secondo gli inquirenti, erano stati avviati da

pochi giorni. Un rapido accertamento presso l’Ufficio tecnico comunale, ha evidenziato

che erano privi di atti legittimanti l’esecuzione. È stato realizzato un muro

in pietra e malta cementizia lungo circa 45 m, con andamento curvo, alto

intorno a 2 m. La superficie del terrazzamento è estesa oltre 120 m2.

Sotto uno strato di ghiaia i militari hanno notato occultato un getto di

calcestruzzo armato con rete elettrosaldata. È stata occupata un’area demaniale

in modo permanente, ricadente all’interno dell’Area marina protetta Capo

Rizzuto.

Le opere realizzate illecitamente sono state poste sotto

sequestro e messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha giÃ

convalidato il sequestro. L’uomo sorpreso a lavorare sul posto, avrebbe

realizzato le opere per conto della figlia titolare della struttura ricettiva.

Esso è stato deferito all’Autorità giudiziaria per occupazione di suolo

demaniale e violazioni alla normativa paesaggistica ed edilizia.

L’attività repressiva compiuta dai carabinieri è

finalizzata a far rispettare le regole adottate per la convivenza civile e pacifica

dei cittadini e per la tutela dei beni pubblici, in supporto dell’ufficio

tecnico comunale, competente per la vigilanza sull’attività urbanistico –

edilizia nel territorio, con l’obiettivo di assicurarne la rispondenza alle

norme di legge e di regolamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA