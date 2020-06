Crotone, il nuovo presidente Akrea, Gianluca Giglio, ha presentato questa mattina la riorganizzazione dell’Ente per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti

Presenti alla conferenza presso la Sala della Cultura il Commissario Tiziana Costantino, i consiglieri avv. Raimondo Mancini e avv. Erminia Longo. Moderatore Gianfranco Bonanno

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

mercoledì 17 Giugno 2020.

Di

tutto e di più è stato detto da parte del presidente Akrea, Gianluca Giglio,

presso la Casa della Cultura, a proposito della raccolta rifiuti che deve

essere migliorata in toto perché Crotone nel breve periodo (qualche anno) possa

essere in questo settore una CittĂ al passo con il terzo millennio. La prima

nota del presidente con riferimento alla pianta organica. Al momento Akrea può

contare su 115 dipendenti e non tutti operativi al 100%. Molti (51%) in non

perfette condizioni fisiche. Altra nota del presidente ha riguardato sempre il

personale che conta 51 anni di età media, ciò significa essere in presenza di

lavoratori prossimi alla pensione. Pessima è stata anche definita la situazione

per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi a disposizione, soltanto il 40% circa.

Due

componenti che necessitano di essere aggiustati per un buon servizio di

raccolta rifiuti a Crotone. Zero disponibilitĂ economica, nonostante i bilanci

negli anni sono stati chiusi in pareggio, l’altra negatività dell’Ente. Tutto

sommato è, però, un’Azienda – ha affermato Giglio – che apportando piccoli

miglioramenti al progetto iniziale si possono avere dalla Regione 2.2 milioni di euro. Parlando della

differenziata, il presidente ha dichiarato che è quasi impossibile arrivare al

100% essendo il territorio crotonese non idoneo per centrare questo obiettivo,

allo stato attuale la differenziata è al 12%.

A breve, invece, si può avviare la differenziata con i commercianti ma

per quanto riguarda il secco.

Per

la totale differenziata cittadina, questa potrĂ avvenire dopo la correzione del

progetto e relativo bando, il tutto previsto per la primavera del 2021. Il commissario

Tiziana Costantino si è soffermata sulla raccolta dei rifiuti lungo le strade

nel periodo estivo ed ha affermato che si sta lavorando per eliminarli. E per

quanto riguarda la discarica di Columbra ha anche precisato: “mi ero opposta

all’ampliamento ma la Regione non ha voluto che avvenisse”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA