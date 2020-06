Crotone: in via Acquabona i Carabinieri ritrovano droga, armi e ordigno artigianale

Crotone,

mercoledì 17 Giugno 2020.

A Crotone, in via Acquabona, i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, hanno proceduto ad un controllo all’interno dell’ex istituto scolastico “Gravina”, attualmente in disuso ed abbandonato, rinvenendo:

una pistola semiautomatica marca Beretta mod. 35 cal. 7,65, con matricola abrasa, completa di caricatore,

15 cartucce cal. 12,

2,7 kg di hashish e 526 grammi di cocaina,

2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento

un ordigno esplosivo di 250 grammi di fattura artigianale che è stato disarticolato e messo in sicurezza da personale artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza.

