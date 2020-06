Mancate visite specialistiche al Poliambulatorio di CirÃ²: il Sindaco Paletta scrive al commissario dell’Asp di Crotone Gilberto Gentile

Mancate visite specialistiche al Poliambulatorio di Cirò: il Sindaco Paletta scrive al commissario dell’Asp di Crotone Gilberto Gentile

Cirò,

mercoledì 17 Giugno 2020.

Il presidente dell’assemblea dei sindaci, rappresentante del comune capoluogo Francesco Paletta scrive al commissario straordinario di Crotone Gilberto Gentile, per informarlo sulle problematiche delle mancate visite specialistiche presso il poliambulatorio di Cirò, e per avere delucidazioni in merito alla situazione di non ripresa delle visite specialistiche nel paese collinare dopo le sospensione di ogni attività  per emergenza covid-19. Non solo, prosegue nella nota Paletta- ma vorrei sottoporre alla sua attenzione delle notizie circa l’imminente soppressione dei servizi specialistici che dovrebbero interessare la struttura così come quella di altri comuni della Provincia, come la chiusura del laboratorio di analisi al poliambulatorio di Cirò marina. Nel silenzio di tutti ed approfittando del Covid 19 hanno eliminato un altro sevizio sul posto con riduzioni di organico ovviamente. E’ indubbio che tale situazione- scrive il primo cittadino- creerebbe un ulteriore compromissione dei servizi sanitari minimi sul territorio rappresentati soprattutto da anziani, ma altresì pregiudicherebbe la grande funzione che ha avuto in questi anni la struttura: quella di eliminate le code rispetto all’utenza della limitrofa Cirò Marina e aver reso fruibili  i servizi anche per i cittadini dei paesi limitrofi. I sindaci della zona più volte hanno chiesto una tavolo per discutere di queste cose oltre che di strade e scuole. Abbiamo chiesto infatti al commissario straordinario di Crotone che si faccia carico di questo incombente ma a tutto oggi non si ha avuto risposte.

