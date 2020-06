Mancini, il re di Coppa gioca Napoli-Juve: “Mertens può far male. CR7? Meglio a sinistra”

mercoledĂŹ 17 Giugno 2020.

Mancini, il re di Coppa gioca Napoli-Juve: “Mertens può far male. CR7? Meglio a sinistra”

Il c.t. sarà in tribuna per la finale di Coppa Italia, che ha vinto dieci volte: “È il primo trofeo dopo la pandemia, un segnale di ripresa. Un momento magico anche senza folla”



