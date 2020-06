Caroselli e bandiere: esplode la gioia per le strade di Napoli

La Redazione24

,

giovedì 18 Giugno 2020.

Caroselli e bandiere: esplode la gioia per le strade di Napoli

Al triplice fischio della gara dell’Olimpico che ha dato la Coppa Italia al Napoli, nel capoluogo campano i tifosi sono subito scesi in strada per festeggiare il trionfo.



