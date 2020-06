Sanchez tra i ricordi con la Samp, il ballottaggio e i piani per restare all’Inter

La Redazione24

giovedì 18 Giugno 2020.

Sanchez tra i ricordi con la Samp, il ballottaggio e i piani per restare all’Inter

Alexis ha segnato ai blucerchiati il suo unico gol in nerazzurro. Ora è tornato in forma, insidia Lautaro e vuole costruirsi un futuro a Milano



