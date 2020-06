Seconda finale persa, la sorella attacca, lui discute sul ruolo: CR7-Juve, che succede?

Seconda finale persa, la sorella attacca, lui discute sul ruolo: CR7-Juve, che succede? Elma, la sorella di Ronaldo, spara a zero: “Non puoi fare miracoli, non capisco come si possa giocare così”. Lui a Sarri ha chiesto di giocare largo, non da 9, ma la Coppa Italia è stata un incubo continua a leggere su […]

La Redazione24

,

giovedì 18 Giugno 2020.

Seconda finale persa, la sorella attacca, lui discute sul ruolo: CR7-Juve, che succede?

Elma, la sorella di Ronaldo, spara a zero: “Non puoi fare miracoli, non capisco come si possa giocare così”. Lui a Sarri ha chiesto di giocare largo, non da 9, ma la Coppa Italia è stata un incubo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA