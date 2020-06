Una generazione che “distrugge” la storia non ha passato, né futuro #StopBlm

La nota di Azione Identitaria Calabria

La Redazione

Catanzaro,

giovedì 18 Giugno 2020.

In

risposta ai vandalismi di monumenti avvenuti a Torino e in molte cittÃ

italiane ed europee, da parte dei soliti soggetti malati

dell’anarco-trotskismo dei centri sociali e della galassia “antifa”,

Azione Identitaria Calabria ha affisso uno striscione a Lamezia Terme,

quartiere Sambiase.

“Una generazione che distrugge la Storia non ha passato né futuro”, è la nostra risposta ai casi umani italiani ed

europei che, importando in Europa il “franchising” americano “Black

Lives Matter”, colgono al volo una nuova occasione per continuare a

vandalizzare e infangare la memoria storica di una intera Civiltà .

Se

anche volessero manifestare la loro vicinanza al rapinatore americano

nero ucciso, in circostanze poco chiare, dalla polizia, o alla comunitÃ

afroamericana, questi nuovi Vandali dovrebbero innanzitutto ricordare

che non esiste alcuna “minoranza nera discriminata”, o precedentemente

schiavizzata in Europa, ma soltanto immigrati recenti, “ospiti” nei

nostri Paesi da poche manciate di anni, o decenni. L’Europa è sempre

stata un continente pressoché omogeneo, fino all’attuale imposizione

politica di una immigrazione globale di massa.

“Black

Lives Matter” è già una sigla poco chiara in patria, ed una evidente

espressione di una lotta tra diverse lobbies della società e della

politica americana: come europei e italiani non ci appartiene. La sua

adozione, in Italia ed Europa, come ulteriore scusante per attaccare un

mondo di Storia, memoria e identità , è chiaramente soltanto un pretesto

per imporre ancora di più il proprio “Mondo Nuovo”,

kalergiano-orwelliano, da erigere sulle rovine della Civiltà .

Da identitari, diciamo #StopBlackLivesMatter e

smascheriamo questi teppisti per quello che sono: truppe cammellate del

capitalismo tecno-finanziario. Il loro mondo senza Storia, senza Popoli

e senza memoria è identico a quello di chi annega ogni bellezza

architettonica e naturale nel cemento, elegge il Denaro a nuovo dio e

pretende di regolamentare ogni aspetto della vita umana attraverso una

dittatura tecno-scientifico-mediatica.

A difesa dei nostri Avi!

Ricacciamo teppisti e tiranni nel Tartaro che li ha partoriti!

#AzioneIdentitaria

