Verdi-Crotone è dei Crotonesi Ribadiscono il proprio NO alla sperimentazione animale

La nota di Patrizia Taverniti Crotone è dei Crotonesi e Pietro Infusino Consigliere Federale Nazionale dei Verdi

Crotone,

giovedì 18 Giugno 2020.

Finché la scienza rimarrà ancorata a vecchi, obsoleti sistemi, la sperimentazione che è ancora basata su vecchie leggi, che prevedono la tortura animale, nulla di buono ne verrà per noi umani. Questa sadica fuorviante pratica serve da sempre esclusivamente ad ingrossare carriere e portafogli. Non crediamo in questa pseudo-scienza. Le grandi scoperte medicale, rx, antibiotici, ecc.. sono state sperimentate su se stessi dagli scopritori. Gli animali sono diversi da noi il Covid-19 c’è lo ha ricordato ampiamente e brutalmente. Specie diverse reazioni diverse. I Verdi e Il Movimento Crotone è dei Crotonesi non saranno mai complici di una “scienza” che non pensa al bene comune ma solo a fare business.

