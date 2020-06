Come aumentare le vendite di un e-commerce: le 5 tecniche piÃ¹ usate

Come aumentare le vendite di un e-commerce: le 5 tecniche più usate

Le tecniche di vendita attraverso il Web negli ultimi anni hanno registrato un incremento esponenziale

La Redazione24

Notizie 24,

venerdì 19 Giugno 2020.

Coloro che possiedono un e-commerce, o una qualsiasi altra attività online, sanno bene quanto sia importante investire nelle strategie di marketing per poter risaltare tra la concorrenza. Fortunatamente oggi le aziende possono contare su di un vasto numero di strumenti studiati appositamente per il commercio elettronico. Attraverso questo articolo andremo a trattare 5 tecniche per incrementare le vendite online tra le più usate sul Web.

5 tecniche per aumentare le vendite online

Le tecniche

di vendita attraverso il Web negli ultimi anni hanno registrato un incremento

esponenziale. Tuttavia individuare quelle più adatte al proprio settore non è

facile. Ecco allora una sintesi di quelle che sono le 5 tecniche per aumentare

le vendite più utilizzate dagli e-commerce.

1 – Convincere all’acquisto scegliendo il prezzo giusto non basta

Ad

influenzare le scelte di acquisto dei tuoi clienti non è tanto il prezzo scelto

quanto il valore percepito di ciò che offri loro. Per tale ragione, un prezzo

troppo basso rispetto a quello mediamente proposto dal settore di vendita a cui

appartieni, tenderà a suscitare dubbi sulla qualità dei servizi/prodotti

offerti.

Spesso, a spingere le persone all’acquisto non è il prezzo più basso, così come

non sono necessariamente le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi

offerti, ma bensì le emozioni che il loro possesso riesce a determinare. Il

lato emozionale di una strategia di marketing riveste un ruolo importantissimo.

Tienilo a mente quando dovrai creare i contenuti informativi del tuo store.

2 – Sfruttare motori di ricerca e social network

I motori di

ricerca, così come i social network, sono dei luoghi virtuali in cui gli utenti

potranno trovare la tua attività effettuando una semplice ricerca o

visualizzando ads. Per quanto riguarda i motori di ricerca, per farti trovare

più facilmente, potrai pianificare una strategia SEO selezionando le

stesse parole chiave utilizzate dai clienti durante la loro ricerca.

Ma per farti trovare dalle persone giuste, nel momento giusto, potrai stimolare

l’azione all’acquisto anche con gli annunci targettizzati offerti dai

principali social, con cui potrai anche eseguire un fruttuoso retargeting e remarketing del tuo

store.

3 – Scegliere il copywriting di qualitÃ

Diversi

studi di settore, nonché numerosi test di usabilità , dimostrano che anche una

singola parola può essere decisiva per quanto riguarda il processo di

persuasione all’acquisto. Per questo motivo, per realizzare la parte

comunicativa rivolta ai clienti di un sito web o un di blog aziendale, sarÃ

bene rivolgersi ai Copywriter professionisti.

Il compito del Copywriter è principalmente quello di trovare

le parole giuste per invogliare all’acquisto. Un testo realizzato da un

Copywriter professionista dovrà non solo informare ma anche catturare l’attenzione

con originalità , sfruttando terminologie appropriate, persuasive e SEO

oriented.

4 – Creare un rapporto di fiducia con i clienti usando le recensioni

Un brand

deve saper trasmettere fiducia. Il rapporto di fiducia tra negoziante e cliente

consentirà di mantenere dei contatti di lunga durata. Si tratta ovviamente di

un processo che richiede tempo, basti pensare alle grandi aziende che,

attraverso i decenni, hanno saputo conquistare non solo il rispetto ma anche la

stima di acquirenti provenienti da tutto il mondo.

Sebbene lungo e delicato, questo processo sarà in grado di farti ottenere

numerosi vantaggi per quanto concerne le vendite. Per costruire una solida Brand Reputation non potrai affidarti

all’improvvisazione! Per acquisire nuovi clienti, e per fidelizzare quelli giÃ

conquistati, dovrai utilizzare tutti i mezzi messi a disposizione dalla rete.

Un sito web curato e piacevole da consultare, un blog aziendale sempre

aggiornato con nuovi contenuti informativi di qualità e un account social

dedicato alla propria attività sono gli strumenti che dovrai utilizzare per

creare una Brand Reputation attendibile e per stabilire contatti diretti con le

persone. A rendere ancora più efficaci tali mezzi ci pensano le opinioni dei

clienti, attraverso cui è possibile accelerare notevolmente il processo di

fiducia indispensabile per la crescita di un’azienda.

5 – L’obiettivo principale? Non è sempre vendere

Può sembrare

strano, ma è proprio così! Sappiamo già come reputazione e rapporti di fiducia

siano fondamentali per invogliare all’acquisto, tuttavia prima di raggiungere

tali traguardi sarà bene concentrarsi su altri aspetti altrettanto importanti.

Le iniziative di marketing e di comunicazione di un’attività non dovranno

essere basate esclusivamente sulle aspettative di vendita.

Prima di vendere dovrai creare un tipo di informazione capace di persuadere le

persone sull’autenticità della qualità da te offerta. Inoltre, ricorda che non

tutti gli utenti che raggiungono il tuo shop online sono pronti all’acquisto.

Sarà quindi opportuno adeguare le strategie di marketing anche in relazione ai

vari passaggi del funnel di vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA