Il Comune di Crotone attiva lo Sportello Unico per l’Edilizia

Metterà a disposizione dei cittadini e degli operatori del settore un nuovo strumento finalizzato a semplificare le procedure amministrative e burocratiche in materia di urbanistica ed edilizia: lo Sportello Unico per l’Edilizia

La Redazione

Crotone,

venerdì 19 Giugno 2020.

Il

Comune, con delibera di Consiglio adottata dal Commissario

Straordinario Tiziana Costantino, ha aderito alla Rete Regionale dei

SUE.

Attraverso

questo nuovo strumento, come già avviene per lo Sportello Unico

delle Attività Produttive, il Comune assicura l’unicità di

conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli

interventi di edilizia sul territorio nonché una adeguata e continua

informazione ai cittadini degli strumenti urbanistici ed edilizi.

Nel

rispetto delle disposizioni in materia di semplificazione e

informatizzazione della pubblica amministrazione le procedure ed i

procedimenti saranno solo di tipo digitale e gestiti esclusivamente

attraverso il portale regionale.

Lo

Sportello Unico per l’Edilizia potrà ricevere ogni richiesta di

titolo abitativo edilizo o altro atto di assenso comunque denominato

in materia di attività edilizia compresi le proposte di strumenti

urbanistici esecutivi, piani particolareggiati, richieste di

agibilità .

FornirÃ

a chi ne abbia interesse, in via telematica, le informazioni su

adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure nonché

informazioni che consentano di accedere alle domande presentate e

conoscere lo stato del loro iter procedurale.

Rilascerà ,

inoltre, titoli abitativi edilizi, certificati di agibilità ,

certificazioni attestanti prescrizioni normative e qualsiasi altro

tipo di titolo comunque rilevante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA