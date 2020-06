Juve, non avrai mica la rosa un po’ corta? Tra infortuni e Under 23 in panchina…

Juve, non avrai mica la rosa un po’ corta? Tra infortuni e Under 23 in panchina… Ieri, con 4 assenti per k.o., accanto a Sarri c’erano 4 ragazzi della seconda squadra. E all’estero, che roster hanno le big? continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 19 Giugno 2020.

Juve, non avrai mica la rosa un po’ corta? Tra infortuni e Under 23 in panchina…

Ieri, con 4 assenti per k.o., accanto a Sarri c’erano 4 ragazzi della seconda squadra. E all’estero, che roster hanno le big?



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA