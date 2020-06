Ronaldo bloccato, Dybala e Douglas deludenti: Juve, perché non segni più?

venerdì 19 Giugno 2020.

Ronaldo bloccato, Dybala e Douglas deludenti: Juve, perché non segni più?

Zero gol in due partite (non succedeva da cinque anni). CR7 ancora senza reti dopo la striscia di 11 gare a segno. Sarri ha talento in abbondanza ma l’attacco tradisce…



