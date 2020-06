Sarri, francesi non al bacio: Rabiot flop, straordinari per Matuidi. Ah, i tempi di Platini…

Sarri, francesi non al bacio: Rabiot flop, straordinari per Matuidi. Ah, i tempi di Platini… Da Le Roi a Zidane, Deschamps e Thuram, la Signora ha sempre avuto feeling coi Bleus. Ora però la mediana di Sarri vive un equivoco… parigino: Adrien non gira, e Blaise è costretto a un logorante superlavoro… continua a leggere […]

La Redazione24

,

venerdì 19 Giugno 2020.

