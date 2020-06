Calcio: Oggi allo Stadio Scida il match Crotone contro Chievo, le dichiarazioni di Mister Stroppa

Le dichiarazioni fatte ieri 19 giugno di Stroppa

La Redazione

Crotone,

sabato 20 Giugno 2020.

Seduta di rifinitura mattutina allo Scida per il Crotone in vista del match di oggi (ore 18) contro il Chievo Verona.

Al termine dell’allenamento il tecnico Giovanni Stroppa ha risposto, attraverso l’ufficio stampa, alle domande dei giornalisti.

Ecco le domande:

DOMANDE PER STROPPA

1) Si ritorna in campo domani, le tue sensazioni? Come sarĂ riprendere dopo oltre 3 mesi?

2) Come avete lavorato in queste settimane e come sta la squadra dal punto di vista fisico?

3) L’assenza di Messias per squalifica potrebbe favorire la presenza fin dall’inizio di Maxi Lopez o quantomeno l’ingresso a gara in corso?

3) Hai aggregato qualche Primavera rispetto ai soliti? Convocherai qualcuno di loro per domani o comunque attingerai da loro nei prossimi incontri?

4) Premettendo l’altissima professionalità di entrambi ma la situazione contrattuale di Barberis e Benali, col primo già certo di approdare in un’altra squadra e il secondo in scadenza, potrebbe incidere sulle prestazioni in queste 10 partite? Hai pensato a ciò oppure restano comunque due perni fondamentali del centrocampo del Crotone?

5) Subito al via con punti che valgono doppio anche per una gara d’andata che grida vendetta: ma quella era una squadra diversa ed un campionato diversissimo!

6) Quanto è riuscito a captare dalle gare viste in tv in questo preambolo?

7) Quali sono le incognite maggiori per la ripresa? Avevi dichiarato che bisognava stare attenti agli infortuni e ci sei riuscito avendo tutti a disposizione per domani: avete messo in atto un tipo di preparazione specifica?

8) Al netto delle condizioni fisiche manderĂ in campo 10/11 che hanno vinto a Venezia?

9) Saranno tutti a disposizione o ci sono infortunati? Se sì, quali e cos’hanno?

10) In questa ripartenza, quanto c’è del “gruppo granitico” visto prima della sospensione, e quanta consapevolezza di potercela fare?

11) Che tipo di partita ti aspetti?

12) Hai lavorato anche su altre soluzioni tattiche o ti affiderai sempre al super collaudo 3-5-2?

Clicca sul video per ascoltare tutte le dichiarazioni fatte ieri 19 giugno di Stroppa:

© RIPRODUZIONE RISERVATA