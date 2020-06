Due vite, sempre campione. Con lo stesso sorriso. Chi Ã¨ Alex Zanardi

Due vite, sempre campione. Con lo stesso sorriso. Chi è Alex Zanardi

Due vite, sempre campione. Con lo stesso sorriso. Chi è Alex Zanardi L’amore per i motori, il debutto con la Jordan, le vittorie negli Stati Uniti e poi il grande cambiamento che lui ha trasformato in un’opportunità per diventare campione anche nell’handbike continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

