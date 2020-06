In ginocchio contro il razzismo: il gesto di Nkoulou

La Redazione24

,

sabato 20 Giugno 2020.

Subito dopo aver infilato la porta del Parma, il centrale camerunese si è inginocchiato, come hanno fatto milioni di manifestanti in queste settimane per protestare contro l’uccisione di George Floyd ed esprimere il dissenso contro il razzismo.



