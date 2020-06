Zanardi, la prima volta che si alz√≤ in piedi con le “nuove gambe”

Zanardi, la prima volta che si alzò in piedi con le “nuove gambe” Accadde alla cerimonia di premiazione per i Caschi d’oro 2001: erano passati solo 3 mesi dall’incidente e la grande forza di Alex Zanardi emozionò il pubblico. Sul palco per consegnargli il premio Michael Schumacher. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 20 Giugno 2020.

