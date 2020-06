Alex Zanardi, il bollettino: “Sempre stabile, ma non si escludono eventi avversi”. Alle 12 in diretta il bollettino medico dell’ospedale

La Redazione24

,

domenica 21 Giugno 2020.

Alex Zanardi, il bollettino: “Sempre stabile, ma non si escludono eventi avversi”. Alle 12 in diretta il bollettino medico dell’ospedale

Senza conferme la vice di un testimone che ha visto Alex che stava girando un video con il telefonino . Condizioni stabili per il campione ricoverato all’ospedale di Siena dopo l’intervento neurochirugico per le fratture al cranio e al volto. A mezzogiorno un nuovo bollettino medico



