Da Ibra a Zhang e Commisso: la Serie A con FaceApp Ã¨ tutta da ridere

La Redazione24

,

domenica 21 Giugno 2020.

Da Ibra a Zhang e Commisso: la Serie A con FaceApp è tutta da ridere

Li riconoscete? Sono i volti celebri del nostro calcio… rivisitati grazie all’applicazione che sta spopolando. In pochi giorni è diventata una mania: cambiare il volto di un personaggio trasformandolo da uomo a donna o viceversa. Abbiamo provato ad applicare questo “giochino” alle celebrità del nostro calcio, per strappare un sorriso a tutti i tifosi e agli appassionati che ancora non possono tornare allo stadio per assistere alle partite dei loro idoli



