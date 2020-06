Fratelli d’Italia: avviati serie di incontri nella provincia crotonese

La nota del Coordinamento Provinciale Fratelli D’italia Crotone

La Redazione

Crotone,

domenica 21 Giugno 2020.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo, insieme al coordinatore provinciale del partito Michele De Simone, ha tenuto una serie di incontri nella provincia crotonese avviando interlocuzioni con associazioni e portatori di interesse con l’obiettivo di proporre interventi per la valorizzazione e tutela delle risorse del territorio. Nel corso della giornata Pietropaolo ha incontrato i rappresentanti territoriali dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani e dell’Anuu – Associazione dei Migratoristi Italiani, con cui sono state affrontate, in particolare, le problematiche relative all’eccessiva presenza di cinghiali. Pietropaolo e De Simone hanno quindi tenuto un incontro con operatori turistici, ai quali hanno illustrato i provvedimenti messi in campo della Regione per il rilancio del settore superata la fase dell’emergenza covid, a partire dalle misure inserite nel piano “Riparti Calabria” su impulso dell’assessore al Turismo Fausto Orsomarso, come il bando “Scopri Calabria”, che prevede un contributo per le famiglie calabresi che decidono di soggiornare in una struttura della regione, e il bonus da 200 euro per giovani dai 18 ai 25 anni da spendere in iniziative culturali o in altre attivitĂ legate al turismo.

