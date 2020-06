Il dottor Cataldo Palmieri insieme ai colleghi salvano uomo con un eccezionale intervento sull’aorta all’Ospedale del Cuore di Massa

Ad eseguire l’intervento i cardiologi interventisti Cataldo Palmieri di Cirò Marina e Antonio Rizza, i cardiochirurghi Michele Murzi e Andrea Farneti, supportati dall’equipe anestesiologica, dai tecnici e dagli infermieri di sala

Massa Carrara,

domenica 21 Giugno 2020.

È la conferma non solo dell’altissima professionalità e competenza dei medici dell’ Ospedale del Cuore, ma anche della loro capacità di far squadra, di muoversi all’unisono, di lavorare in equipe. È proprio lavorando in equipe che, nei giorni scorsi, hanno salvato la vita ad un uomo di 74 anni. -come riporta il quotidiano il Tirreno di Massa- Lo hanno fatto con una tecnica mini invasiva, con una tecnologia che consente di intervenire sull’aorta senza aprire il torace.

