Nkoulou in ginocchio contro il razzismo: “È per mio fratello Floyd”

Nkoulou in ginocchio contro il razzismo: “È per mio fratello Floyd” Il camerunese del Toro dopo il gol del momentaneo 1-0: “L’esultanza? Quando ho segnato ho subito pensato a mio fratello Floyd, che per me è importante” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 21 Giugno 2020.

Nkoulou in ginocchio contro il razzismo: “È per mio fratello Floyd”

Il camerunese del Toro dopo il gol del momentaneo 1-0: “L’esultanza? Quando ho segnato ho subito pensato a mio fratello Floyd, che per me è importante”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA