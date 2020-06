Zenga: “Non si inizia così. Bisogna entrare subito in partita”

Zenga: “Non si inizia così. Bisogna entrare subito in partita” Esordio amaro per l’allenatore del Cagliari che non riesce a interrompere la striscia negativa dei sardi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 21 Giugno 2020.

Zenga: “Non si inizia così. Bisogna entrare subito in partita”

Esordio amaro per l’allenatore del Cagliari che non riesce a interrompere la striscia negativa dei sardi



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA