Brutto incidente alle prime luci dell’alba di ieri a Cirò, ferito 30enne

La notizia in poco tempo si è appreso nel paese che ha lasciato tutta la comunità nello sconforto

LaRedazione

Cirò,

lunedì 22 Giugno 2020.

Ieri, alle prime luci dell’alba quando per cause ancora da accertare un giovane trentenne di Cirò G.F., proveniente da Cirò Marina lungo la provinciale S7, ha perso il controllo dell’auto, una Alfa Romeo Giulietta,  andando a sbattere ad un muretto proprio all’ingresso del paese. Soccorso dai sanitari del 118 trasportato all’ospedale di san Giovanni di Crotone ma subito dopo le prime cure , è stato trasportato  al San Giovanni Rotondo, presso l’ospedale di Padre Pio nel reparto di riaminazione. Ha riportato fratture multiple tra cui la frattura del bacino. La notizia in poco tempo si è appreso nel paese che ha lasciato tutta la comunità nello sconforto. Tutta la comunità si è stretta alla famiglia e spera in una pronta guarigione del giovane. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA