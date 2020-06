Gasperini squalificato: non andrÃ  in panchina in Atalanta-Lazio. Ecco gli arbitri di giornata

Gasperini squalificato: non andrà in panchina in Atalanta-Lazio. Ecco gli arbitri di giornata

La Redazione24

,

lunedì 22 Giugno 2020.

Gasperini squalificato: non andrà in panchina in Atalanta-Lazio. Ecco gli arbitri di giornata

Il tecnico, espulso contro il Sassuolo, fermato per un turno. Verona-Napoli: fischia Pasqua di Tivoli



