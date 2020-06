Juve, Higuain non convocato. Nel Milan Rebic centravanti. Viola, Ribery torna dall’inizio

Juve, Higuain non convocato. Nel Milan Rebic centravanti. Viola, Ribery torna dall'inizio La Lazio perde Luiz Felipe e rischia di non avere Lucas Leiva: pronti Patric e Parolo. Nella Roma c'è Mirante in porta, mentre Gattuso pensa a Politano e Milik dal 1′

lunedì 22 Giugno 2020.

La Lazio perde Luiz Felipe e rischia di non avere Lucas Leiva: pronti Patric e Parolo. Nella Roma c’è Mirante in porta, mentre Gattuso pensa a Politano e Milik dal 1′



