L’Avv. Rocca (MF) presenta “il foro per la vita” insieme ad Avis provinciale e comunale di Crotone

Una giornata dedicata alla donazione del sangue

La Redazione

Crotone,

lunedì 22 Giugno 2020.

Si chiama Il foro per la vita – Una giornata dedicata alla donazione del sangue l’iniziativa promossa dal segretario nazionale del Movimento Forense, Bruno Agresti in sinergia con le sezioni Avis dislocate sul territorio nazionale, in programma per il 24 giugno.

Anche

L’Avv. Salvatore Rocca presidente del locale Movimento Forense di

Crotone e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, aderisce a

questa iniziativa: appuntamento, dunque, all’autoemoteca a Via

Cristoforo Colombo, dalle 8.00 alle 11.00.

Avv. Rocca

«Il

messaggio che vogliamo lanciare – si legge in una nota – come Movimento

Forense è semplice: Nei momenti di crisi, di confusione, dobbiamo dare

forza alle strutture di volontariato, quelle spontanee e immediate, che

rappresentano, sempre di più, l’unico anello di congiunzione tra il

cittadino e lo Stato. Vogliamo dare forza ai corpi intermedi ed essere

esempio! Il senso di comunità è qualcosa che deve declinarsi nel

quotidiano, altrimenti non ha senso la continua indignazione.

Quest’ultima, agli occhi di chi si impegna tutti

i giorni, si trasforma in un fastidioso lamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA