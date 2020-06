LIVE Lecce-Milan 1-3: contropiede di Rebic che non fallisce dopo una corsa di 50 metri!

LIVE Lecce-Milan 1-3: contropiede di Rebic che non fallisce dopo una corsa di 50 metri! La squadra di Liverani va al riposo in svantaggio: al 37’ Meccariello la mette dentro ma il pareggio viene annullato dalla Var per fuorigioco continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 22 Giugno 2020.

LIVE Lecce-Milan 1-3: contropiede di Rebic che non fallisce dopo una corsa di 50 metri!

La squadra di Liverani va al riposo in svantaggio: al 37’ Meccariello la mette dentro ma il pareggio viene annullato dalla Var per fuorigioco



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA