La Redazione24

lunedì 22 Giugno 2020.

Lukaku segna e s’inginocchia per Floyd: il gesto contro il razzismo

Dopo 10 minuti Romelu Lukaku ha lasciato il segno su Inter-Sampdoria. Subito dopo il gol l’attaccante belga si è inginocchiato come milioni di persone in queste settimane (in seguito alla morte di George Floyd) per manifestare il suo dissenso contro il razzismo



