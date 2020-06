Marotta: “Lautaro via? No, se non se ne vuole andare. Fiducioso che resti con noi”

La Redazione24

,

lunedì 22 Giugno 2020.

Marotta: “Lautaro via? No, se non se ne vuole andare. Fiducioso che resti con noi”

L’a.d. nerazzurro parla prima della sfida con la Samp: “Scudetto, tutto può accadere”



