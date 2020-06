Zanardi, il bollettino: “Condizioni stabili, quadro neurologico ancora grave”

Zanardi, il bollettino: “Condizioni stabili, quadro neurologico ancora grave” Oggi all’ospedale Le Scotte di Siena è in programma la riunione per decidere quando ridurre la sedazione e svegliarlo per valutare i danni neurologici continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 22 Giugno 2020.

