Cirò Marina: Gita gratuita in barca a vela a medici, infermieri e sanitari impegnati nell’emergenza coronavirus

Grazie all’iniziativa del velista Enzo Valente

Cirò Marina,

martedì 23 Giugno 2020.

Gita in barca a vela gratuita per medici, infermieri e operatori socio-sanitari, che sono stati i grandi protagonisti di questo periodo drammatico di pandemia.

Tutti loro hanno preso servizio nei centri Covid-19, a curare i malati con la speranza di salvarli. Questa iniziativa è stata presa da un esperto velista Enzo Valente per Ringraziare il personale sanitario dell’impegno profuso e far vivere loro qualche ora di svago e tranquillitĂ sulla barca a vela. L’itinerario di questa escursione si svolge sulla costa Ionica di Punta Alice, la localitĂ balneare che quest’anno ha ottenuto per la ventesima volta la bandiera blu della Fee Italia. Enzo Valente conosciuto come  “Enzo sport “ “dichiara alla fine di questo periodo difficile avremo tutti quanti bisogno di una giornata di mare e di spensieratezza,loro un po’ di più” .

Per godere di questa Escursione sarĂ sufficiente esibire il tesserino di iscrizione relativo all’albo nazionale Italiano di riferimento,che hanno prestato servizio presso una struttura ospedaliera o rsa (pubblica o privata) durante il periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19 e in un reparto coinvolto.

 Valente aggiunge “ è una libera iniziativa che non fa capo a societĂ , associazioni,comitato o partita iva ”Â

 Enzo è un Terziario Francescano, Cavaliere Templare, Direttore dell’Accademia Templare di “ San Francesco d’Assisi ” e socio della Lega Navale in qualità di

“ esperto velista “.

….e solo un “ Atto d’Amore “ …..Buon Vento !!!

Chi vuole maggiore informazioni può prendere contatto con Enzo Valente tramite la pagina Facebook

 “Sailing Enzo sport” o Enzo sport

Email: enzosport62@gmail.com

