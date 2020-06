Crac Parma: chiesti 6 anni di carcere per Ghirardi e Leonardi

La Redazione24

martedì 23 Giugno 2020.

Richiesta pesante per l’ex presidente e l’ex ad del club fallito nel 2015, accusati di bancarotta fraudolenta e altri reati patrimoniali. Il Tribunale si pronuncerà per fine luglio



