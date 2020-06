Crotone, la posizione del Partito Democratico è stata chiara fin da subito: “Non indietreggiamo dalla nostra impostazione politica”

Franco Iacucci, Commissario Federazione provinciale Pd Crotone

La Redazione

Crotone,

martedì 23 Giugno 2020.

Il lavoro continua in questa direzione visto anche l’esito che è stato ottenuto nell’ultima competizione regionale dove il Pd ha avuto, nonostante le tante difficoltà , un risultato che lo ha collocato al primo posto nella provincia e al terzo nella città capoluogo. Un risultato ottenuto dimostrando la sua piena autonomia, con candidati propri e senza ingenerare confusione con alleati della coalizione di centrosinistra. Siamo riusciti a superare una fase politica critica ed è questa la strada che bisogna continuare a seguire con grande senso di responsabilità in vista delle prossime elezioni amministrative.

È necessario aprire un serrato e produttivo confronto con le forze

sociali, imprenditoriali, rappresentanti di movimenti, associazioni e comitati

oltre naturalmente con le tradizionali forze della sinistra e del mondo

cattolico avendo forte consapevolezza che un partito democratico autorevole,

autonomo, aperto, indipendente deve avere la capacità di ritornare al centro

del dibattito e dell’azione politica. E per farlo non può assolutamente partire

da un sistema di alleanze che privilegi la collaborazione con quei movimenti

politici che hanno amministrato la città di Crotone e sono stati causa

esclusiva dello scioglimento anticipato dell’amministrazione dimostrando così la

sconfitta politica e amministrativa di un modello. Compresi e archiviati gli

errori del passato si va avanti e sarà mia cura nei prossimi giorni nominare

due vicecommissari e il coordinamento del Pd per la Provincia di Crotone per

garantire una sempre più costante presenza e organizzare al meglio la

competizione elettorale, fuori da ogni logica strumentale e personalistica. L’obiettivo

è ed è sempre stato quello di ripristinare l’unità e la solidarietà fra gli

iscritti al Pd. Su questo si baserà il nostro lavoro, sarà il nostro faro certi

che un Pd forte, unito e aperto è garanzia per costruire una prospettiva

positiva e di sviluppo anche per la Provincia e la città di Crotone.

