La Redazione24

martedì 23 Giugno 2020.

Milan, gol e fantasia: finalmente Castillejo, Calhanoglu entra in tutti i gol

Lo spagnolo corre, lavora in copertura e si scopre letale sotto porta. Per il turco una prestazione da vero “10”



