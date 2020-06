Quanti dubbi sulla caduta in area di Barrow, al Var sfugge un rigore su Hernandez

Quanti dubbi sulla caduta in area di Barrow, al Var sfugge un rigore su Hernandez Rocchi al monitor vede la trattenuta subìta da De Ligt in area. Dubbi sulla caduta in area di Barrow continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 23 Giugno 2020.

