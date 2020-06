A Cosenza la fusione, allo Jonio Magna Graecia

La nota di Giuseppe Toscano – Comitato per la Provincia della Magna Graecia

Crotone,

mercoledì 24 Giugno 2020.

Da un’analisi delle motivazioni che spingono Cosenza e viciniori Comuni a fondersi, appare che l’intento non sia tanto quello di fare qualcosa di forte e importante per la Calabria ma solo la volontĂ di contrastare la fusione di Corigliano Rossano.

Forse, in riva allo Jonio, ancora non si è consapevolizzato il grandioso potenziale che la recente pratica amministrativa genererĂ nei prossimi anni, quindi s’annaspa nel passaggio verso la nuova identitĂ . A Cosenza, invece, con molta probabilitĂ , si è convinti che la fusione jonica possa ledere i presunti interessi di chi gravita sulla cittĂ dei Bruzi, soprattutto gli interessi dei vecchi volponi locali che non lasciano nulla di intentato per mantenere le loro posizioni, senza pensare minimamente al bene della Calabria e dei calabresi.

Ma, ormai è giunto il tempo che l’Arco Jonico Magnograeco abbia una sua identitĂ e una sua autonomia che non può che arrecare beneficio a tutto il territorio compreso tra Rocca Imperiale e lo Steccato di Cutro, passando per l’entroterra silano, riverberando, di riflesso, beneficio alla Calabria tutta.

Le ricchezze della Calabria in agricoltura, in commercio terrestre e marittimo con due importanti porti e un aeroporto, in cultura, storia e turismo, risiedono in quella terra che fu approdo degli avi greci.

Creando le giuste infrastrutture stradali e ferroviarie, questo lembo di levante della Calabria sarĂ il volano di tutta la Regione, comprese le stesse Cosenza e Rende.

Questa parte della Calabria non dovrĂ piĂą essere il serbatoio di voti di Chi rema contro il progetto dell’area vasta Magnograeca!

BisognerĂ intercettare coloro che promuoveranno e porteranno al cospetto delle Istituzioni pubbliche, la bontĂ e la valenza di questo ambizioso progetto.

FinirĂ il gioco sporco di farsi eleggere in Regione o in Parlamento per poi non ricambiare con un impegno a 360 gradi per il territorio che ha eletto i propri Rappresentanti.

Costoro dovranno spendersi per il territorio di elezione e per i suffragi che i cittadini avranno inteso accordargli, altrimenti saranno scaraventati fuori e di loro non resterĂ neppure ricordo agli annali.

SarĂ imperativo chiudere la porta in faccia ai mercenari che hanno saccheggiato l’area jonica rendendola da fertile terra, arido deserto.

Solo così si viaggerĂ verso l’agognato riscatto del motore propulsivo della Regione, porto naturale del Mediterraneo, baricentro e crocevia dei nuovi flussi economici dei prossimi anni: l’arco Jonico Magnograeco.

