CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE BIOMEDICA DI PALERMO – CONCORSO (scad. 23 luglio 2020)

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati, per l’area scientifica scienze biomediche. (20E06763) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

mercoledì 24 Giugno 2020.

